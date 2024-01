Une femme condamnée à neuf ans de prison pour avoir tenté d'empoisonner son fils de 4 ans

Au début du mois de juin dernier, les autorités judiciaires avaient été informées de la disparition inquiétante d'une mère de famille en dépression chronique et de son fils de 4 ans. La police avait retrouvé la voiture de la prévenue au zoning de Feluy (Seneffe, Hainaut) le 6 juin et, à l'arrière du véhicule, la quadragénaire et son fils, inconscients.

Les analyses toxicologiques avaient ensuite révélé la présence de Valium, de Paracetamol et d'un antipsychotique dans l'organisme de l'enfant. Une lettre écrite par la prévenue a également été découverte dans son véhicule. La mère de famille y écrivait notamment: "mon caveau est prêt pour moi et mon fils". Interrogée, la prévenue affirmait avoir "un trou noir" et ne plus se souvenir des faits.