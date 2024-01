Une femme de Beersel poignarde à mort son ex-compagnon mais est libérée sous conditions

La femme, A.C., et l'homme, I., ont eu une relation en 2014, qui a donné naissance à un petit garçon. Le couple s'est séparé en avril dernier et s'est ensuite efforcé de trouver un arrangement pour la garde de leur fils en bas âge. Cela ne s'est toutefois pas fait sans heurts. L'homme aurait notamment été contrarié par le fait que son ex-compagne s'était remise en couple après seulement quelques mois et il aurait également appelé cette dernière à tort et à travers.

Vendredi dernier, le 29 décembre, l'homme a une nouvelle fois appelé A.C. avant que la conversation ne dégénère. La femme lui aurait alors demandé de rappeler le lendemain. Peu de temps après, vers 23h00, I. s'est cependant soudainement présenté à son domicile, où il s'est emporté. La quadragénaire a appelé la police tandis qu'un voisin tentait en vain de calmer I..