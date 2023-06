Une femme décède dans des circonstances suspectes, son compagnon placé sous mandat d'arrêt

C'est le quadragénaire qui a découvert le corps de la femme, jeudi après-midi, dans son appartement. Il a été interpellé plus tard dans la journée pour être interrogé et a entre-temps été placé sous mandat d'arrêt.

"Le parquet a requis, dans un premier temps, un juge d'instruction du chef d'assassinat. Mais étant donné que l'examen externe réalisé par un médecin légiste n'a révélé aucun signe extérieur de violences corporelles, une autopsie a été ordonnée", a indiqué la porte-parole du parquet, précisant que l'examen externe n'avait pas non plus permis de déterminer la cause du décès.