Une femme écope de 28 mois de prison après avoir participé à un trafic d'êtres humains

"Une de ses connaissances lui avait demandé via Facebook si elle pouvait accompagner quelqu'un qui voulait se rendre au Royaume-Uni et qui n'avait jamais pris l'avion auparavant", a soutenu la défense. "Ma cliente a accepté parce qu'elle pouvait ainsi rendre visite à sa sœur au Royaume-Uni. Les billets ont été arrangés par un certain Borislav, un agent de voyage qui avait déjà réservé plusieurs séjours pour ma cliente et ses amis. Elle n'y voyait aucun inconvénient et ignorait totalement qu'il s'agissait d'un trafic d'êtres humains."

La défense a donc demandé l'acquittement, mais le tribunal a affirmé qu'il était peu crédible que la femme ait été aussi naïve.