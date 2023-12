Une femme emmenée à l'hôpital à la suite d'une intoxication au CO à Schaerbeek

"Ceux-ci ont immédiatement ouvert les fenêtres de l'appartement, évacué la femme et appelé les pompiers", a déclaré Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "La victime a été transférée à l'hôpital pour intoxication au CO, mais ses jours ne sont pas en danger. La cause était le réchaud à gaz de son appartement. Il a été fermé et l'alimentation en gaz a été coupée."

Pour éviter les intoxications au CO, les pompiers prodiguent plusieurs conseils. "Faites installer un appareil conforme par un technicien agréé, et procédez à l'entretien annuel et aux contrôles obligatoires. Faites également vérifier l'évacuation des gaz de combustion et assurez une ventilation naturelle et un apport d'air frais. Installez des détecteurs de CO homologués et réagissez en cas de symptômes tels que nausées, vomissements, maux de tête, fatigue soudaine, sans vous mettre en danger. Dans ce cas-là, ouvrez les fenêtres, évacuez les personnes présentes et appelez le 112."