Une femme victime d'une intoxication au CO à Berchem-Sainte-Agathe

Une femme a été victime, lundi soir, d'une intoxication au monoxyde de carbone (CO) dans la commune bruxelloise de Berchem-Sainte-Agathe. La victime a pu alerter les services de secours à temps grâce au déclenchement de son détecteur de CO récemment acquis. "Cela démontre une fois de plus l'importance de ces appareils", souligne Walter Derieuw, porte-parole des pompiers.