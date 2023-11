Une heure de file sur l'E40 à hauteur de Grand-Bigard en raison d'une perte de chargement

Le Centre flamand du trafic demande dès lors aux automobilistes d'éviter autant que possible l'E40 et de suivre les déviations. Les conducteurs souhaitant se rendre de Gand à Hasselt doivent ainsi passer par Anvers, tandis qu'il est recommandé d'emprunter l'E17, la N16 et l'A12 pour circuler entre Gand et la capitale.