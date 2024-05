Une information judiciaire ouverte après les tags au Mémorial de la Shoah à Paris

Après cet acte de vandalisme, une enquête a été ouverte pour dégradations volontaires sur un bien classé et en raison de l'appartenance à une nation, ethnie, race ou religion.

Dans la nuit du 13 au 14 mai, 35 tags représentant des mains rouges ont été peints sur le Mur des Justes, à l'extérieur du Mémorial, où sont apposées des plaques portant les noms des 3.900 hommes et femmes qui ont contribué à sauver des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.

"Nous avons des pistes sur les auteurs", a déclaré la procureure, mais "je ne souhaite pas le dire tout de suite, et je ne me sens pas en capacité" à ce stade "d'adopter ce terme" d'ingérence étrangère.

La vidéosurveillance a permis aux policiers de repérer trois suspects et de "retracer (leur) cheminement" jusqu'à un hôtel de l'est de Paris, "puis leur départ vers la gare routière" et "leur départ pour la Belgique", avait indiqué mercredi le parquet.

"Les investigations ont également établi que les réservations avaient été effectuées depuis la Bulgarie", avait ajouté le parquet, sans s'avancer sur la nationalité des intéressés.

Ces tags avaient suscité une vive indignation, dans la communauté juive et jusqu'au sommet de l'État.