Une jeune Belge de 26 ans disparue depuis plus d'un mois à Londres

"Ma cousine Saphir est introuvable depuis le 10 décembre 2023. Elle vit à Londres. Les polices belge et anglaise sont prévenues, ainsi que l'ambassade belge à Londres. Tous prennent cette disparition très au sérieux", indique son cousin Timon sur Facebook.

Saphir mesure 1m67 et a les yeux bruns et les cheveux bruns bouclés. Elle vit à Londres depuis trois ans maintenant. Elle réside à Portobello dans le quartier de Nothing Hill, dans le district de Kensington et Chelsea.