Une journée de débats techniques ce mercredi avant les plaidoiries de la défense

Dès le début des débats sur la peine, lundi, les avocats de la défense - Mes Paci et Bouchat, qui représentent Salah Abdeslam, en tête - avaient annoncé leur intention de déposer des conclusions concernant plusieurs articles de loi. L'objectif est d'évaluer un éventuel "concours d'infractions" avec les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et la fusillade du 15 mars 2016 dans la rue du Dries à Forest. Cette question pourrait avoir un impact sur la peine prononcée à l'encontre des hommes reconnus coupables dans le procès des attentats du 22 mars et condamnés dans l'un et/ou l'autre de ces dossiers, soit Salah Abdeslam, Sofien Ayari, Mohamed Abrini, Osama Krayem et Ali El Haddad Asufi.

Les échanges devront également déterminer si c'est la cour (la présidente et les deux magistrats) ou le collège (la cour et le jury) qui devront trancher ces questions en délibération.