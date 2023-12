Une juge de New York ordonne de dévoiler 180 noms liés au criminel sexuel décédé

Une juge de New York a ordonné lundi de révéler début janvier 180 noms de personnes -- victimes, proches, complices présumés -- liées au réseau du financier américain Jeffrey Epstein accusé de crimes sexuels mais qui s'est suicidé en prison en 2019 avant d'être jugé.

Cette ordonnance de la magistrate du tribunal fédéral de Manhattan, Loretta Preska, datée du 18 décembre et consultée mardi par l'AFP, s'inscrit dans le cadre d'une procédure de diffamation entre l'ex-maîtresse et complice de M. Epstein, Ghislaine Maxwell, condamnée en 2022 à 20 ans de prison, et une plaignante américaine contre le couple, Virginia Giuffre.

La juge a listé dans un document de 50 pages les cas de quelque 180 personnes -- sous des numéros et le pseudonyme "Doe" -- en ordonnant que leur identité soit "complètement" rendue publique "14 jours" au plus tard après la date de ce document judiciaire, soit le 1er ou 2 janvier 2024.