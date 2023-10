Une maison de repos à nouveau devant le tribunal après le meurtre d'une résidente

L'ASBL gérant la maison de repos et de soins gantoise, Tempelhof, a comparu mardi devant la cour d'appel de Gand, après le meurtre d'une résidente âgée de 99 ans en 2020. Il s'est avéré, plus tard, que l'auteur des faits n'était autre qu'un pensionnaire, déclaré fou entre-temps. L'ASBL a été acquittée en première instance, mais le parquet et les proches de la victime ont fait appel. Selon eux, les gestionnaires de l'établissement ont fait preuve de négligence.