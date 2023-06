Une mère condamnée pour avoir laissé de l'ammoniac à la portée de son fils de huit ans

Le tribunal correctionnel de Louvain a condamné une femme originaire de la commune de Geetbets dans le Brabant flamand pour coups involontaires sur son fils après qu'il se soit brûlé en buvant dans une bouteille remplie d'ammoniac. Comme la mère de famille a prodigué les soins adéquats à son fils et que celui-ci ne présentait aucun autre signe inquiétant, le tribunal lui accordé la suspension du prononcé avec un sursis probatoire d'un an.

Le 2 janvier 2022, le fils de huit ans et sa sœur dormaient dans le lit de leur mère, à côté duquel se trouvait une bouteille d'"Oasis", remplie avec de l'ammoniac. Le jeune garçon en a bu avant de tout recracher. Il s'est ensuite plaint d'une sensation de brûlure. Sa mère lui a alors rincé la bouche avec de l'eau, appelé le centre antipoisons et l'a emmené à l'hôpital. Sur place, les médecins ont constaté que le jeune garçon présentait des brûlures dans la bouche à cause de l'ammoniac, mais que son estomac ainsi que son œsophage n'avaient pas été touchés. L'enfant a pu retourner chez lui après être resté une nuit à l'hôpital.

Le tribunal estime que la mère a été négligente en laissant le liquide dangereux à la portée de ses enfants. Néanmoins, il estime que celle-ci a évité un préjudice plus important grâce à sa réaction rapide.