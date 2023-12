Une mère et ses deux enfants intoxiqués au monoxyde de carbone à Anderlecht

Une mère et ses deux enfants ont été victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone (CO) lundi matin à Anderlecht, selon les pompiers de Bruxelles. C'est un brûleur à gaz, ancien et non conforme, qui est à l'origine de l'intoxication.

Les deux enfants, âgés de 11 et 13 ans, et leur maman, ont été légèrement intoxiqués et ont donc été transportés à l'hôpital. Leurs jours ne sont pas en danger.

Les secours ont été appelés lundi vers 03h30 avenue d'Itterbeek à Anderlecht pour deux enfants qui se plaignaient de nausées et de maux de tête. Lorsque les ambulanciers sont arrivés sur les lieux, leur détecteur de CO s'est immédiatement déclenché. Les habitants ont alors été évacués et les fenêtres de la maison ont immédiatement été ouvertes pour apporter de l'air frais dans le logement.

"La cause de l'intoxication était un brûleur à gaz obsolète et non conforme situé au sous-sol du bâtiment", a déclaré Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. "Ce sous-sol était également rempli de choses, de sorte qu'il n'y avait ni ventilation ni apport d'air frais. L'alimentation en gaz de tout le bâtiment a été coupée."

Les pompiers conseillent, pour éviter tout risque d'intoxication au CO, de faire installer des appareils de chauffe conformes par un technicien agréé, et de faire effectuer l'entretien annuel et les contrôles obligatoires de ces appareils. Il faut également toujours veiller à ce qu'il y ait un bon système d'évacuation des gaz de combustion et assurer une ventilation et un apport régulier d'air frais dans les pièces où se trouvent les appareils.

Les pompiers conseillent également d'installer des détecteurs de CO homologués et d'intervenir directement en cas de symptômes tels que nausées, maux de tête ou fatigue soudaine. Le premier réflexe est d'ouvrir les fenêtres, d'évacuer les lieux et d'appeler la centrale d'urgence 112.