Une mule interceptée à Brussels Airport risque 36 mois de prison pour trafic de cocaïne

L'homme a été interpellé mi-décembre par les douanes à Brussels Airport alors qu'il s'apprêtait à embarquer à bord d'un vol pour Tenerife. Incapable de fournir une explication précise à son déplacement, l'intéressé a été soumis à un contrôle plus poussé. Il s'est alors avéré qu'il avait ingéré une importante quantité de boulettes de cocaïne, pesant au total 1 kilo.

"J'ai rencontré deux hommes via une page Facebook pour homosexuels qui prétendaient avoir un remède à mes problèmes de santé", a expliqué le prévenu. "Je les ai rencontrés aux Pays-Bas, mais une fois là-bas, j'ai été battu et j'ai dû boire quelque chose qui m'a fait dormir. Quand je me suis réveillé, j'étais enchaîné et j'ai dû avaler ces boulettes, sinon ils allaient me tuer. Ensuite, ils m'ont emmené à l'aéroport."