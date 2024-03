Une Néerlandaise et sa fille abattues par balles au Belize

Deux ressortissants néerlandais ont été tués par balles au Belize, petit pays d'Amérique centrale. Il s'agit d'une mère et son enfant.

L'incident a eu lieu dans la capitale Belmopan, et au moins deux Néerlandais ont été tués, selon les médias locaux, citant une déclaration de la police. Les victimes sont une mère et son enfant, un second enfant été blessé.

La famille néerlandaise se baladait sur un marché quand un homme a ouvert le feu. Le tireur a abattu la mère et après a visé les enfants, selon les témoins. Une fille de 11 ans n'a pas survécu, et son frère de 8 ans a été blessé.