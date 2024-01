Une nouvelle exécution de masse en Irak, la première depuis plusieurs années, rapporte HRW

Ni les condamnés ni leur famille n'étaient au courant des exécutions, selon HRW, qui s'est entretenu avec l'avocat d'un des détenus. Un soir, les noms des treize hommes ont été diffusés via un haut-parleur. Ils ont ensuite été sortis de leur cellule avant d'être exécutés le lendemain. Ils ne pouvaient plus s'adresser à leur famille ou à leur avocat.

La peine de mort a été réintroduite en Irak en 2004 et depuis, des centaines de personnes en ont fait les frais. Le gouvernement irakien soutient que la peine de mort est nécessaire au vu de la situation sécuritaire déplorable dans le pays et nécessaire pour dissuader les terroristes. Actuellement, 8.000 détenus se trouveraient dans des cellules de condamnés, d'après des estimations. La prison de Nasiriya, la seule à mener des exécutions en Irak, est surnommée "la baleine", parce qu'elle avale les gens et ne les recrache pas.