Une nouvelle prison anversoise en construction

Ce nouvel édifice doit remplacer la maison d'arrêt vétuste et surpeuplée située à la Begijnenstraat qui date de 1855. L'ancien bâtiment ne répondait plus aux exigences actuelles requises pour un complexe pénitentiaire. La recherche d'un emplacement approprié et d'un budget a nécessité beaucoup de temps. La première pelletée de terre a été donnée en novembre sur le site du Blue Gate (ex-Petroleum Zuid). Le projet devrait être achevé en avril 2026.

La nouvelle prison rompt avec le modèle des grandes prisons labyrinthiques, affublées de longs couloirs. Elle sera composée de "petites unités de vie, ce qui permettra une prise en charge plus individualisée des détenus", a expliqué le ministre.