Une opposition non avenue pour une condamnation par défaut après le décès d'un bébé

La sixième chambre du tribunal correctionnel de Charleroi a considéré mercredi matin l'opposition non avenue d'un prévenu condamné par défaut le 13 décembre dernier à sept ans de prison pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort de son fils âgé de cinq semaines. Le père de famille niait toute responsabilité dans le décès de son enfant. Le ministère public avait sollicité à son encontre la confirmation de la peine précédemment prononcée.

Le 19 juin 2016, à 23h54, un médecin urgentiste a annoncé le décès de l'enfant âgé d'un mois. Une enquête judiciaire a alors été ouverte pour déterminer la cause du décès et les premiers éléments ont semblé confirmer la thèse d'un terrible drame humain. Mais l'audition de la secrétaire médicale, qui a accueilli le père et son fils d'un mois, a fait pencher l'enquête. "Elle confirme que le papa n'arrêtait pas de dire 'mais qu'est-ce que j'ai fait'", avait précisé le parquet. L'enfant a subi une hémorragie cérébrale importante et un rapport d'expertise a conclu au syndrome du bébé secoué avec deux épisodes traumatiques qui se sont produits une semaine avant et plus ou moins 14 heures avant le décès.

Condamné par défaut à sept ans de prison pour les faits, le père de l'enfant avait formé opposition au jugement et niait toute responsabilité dans le décès. Selon ce dernier, son ex-compagne et mère du petit était elle aussi présente au domicile familial lorsque l'enfant a été secoué pour la seconde fois.