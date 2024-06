Une organisation criminelle démantelée au Peterbos à Anderlecht

La police judiciaire fédérale (PJF) a annoncé mardi avoir démantelé une organisation criminelle internationale active dans le trafic de stupéfiants, qui était implantée dans le Parc du Peterbos à Anderlecht. L'opération a été menée par la PJF de Bruxelles en coopération avec plusieurs zones de la police locale. Une douzaine de personnes ont été privées de liberté et des armes, de la drogue et de l'argent ont été saisis.

L'organisation était axée sur le trafic de marijuana et de cocaïne et elle possédait des ramifications à Marseille, en France. "Ces connexions transfrontalières auraient permis de faire transiter de grandes sommes d'argent entre les deux pays", a précisé la police.

L'organisation avait établi son quartier général dans le Parc du Peterbos à Anderlecht, selon la PJF. "Cet emplacement stratégique lui permettait de planifier et de coordonner ses activités illicites à travers Bruxelles et au-delà. L'organisation avait pour ambition de prendre le contrôle du marché des stupéfiants dans la capitale belge, n'hésitant pas à employer des méthodes violentes pour parvenir à ses fins", a détaillé la police dans un communiqué.

L'opération s'est déroulée sur plusieurs mois et a mobilisé des moyens policiers importants. Elle a nécessité une coopération étroite entre différentes unités de la police, selon la PJF. "Les enquêteurs ont pu recueillir les preuves nécessaires pour frapper un grand coup contre cette organisation. Les forces de l'ordre ont mené plusieurs raids simultanés, arrêtant les principaux membres du réseau et saisissant des stupéfiants, des armes et des sommes d'argent. Une douzaine de personnes ont été privées de liberté", a-t-elle indiqué.