Une peine de 30 mois de prison requise à l'encontre de Sylvia et Christian Van Eyken

Les deux prévenus, Christian Van Eyken et sa femme Sylvia, née Boigelot, doivent répondre de sabotage informatique et destruction de biens d'utilité publique ainsi que de tentative d'incendie volontaire. Ils sont suspectés d'avoir brûlé un disque dur équipé d'un "write blocker", système empêchant toute modification des données, dans un local du greffe du tribunal correctionnel de Bruxelles. Ce disque contenait des images de vidéosurveillance montrant les deux prévenus sortir de l'immeuble de Marc Dellea à Laeken, la nuit où ce dernier a été tué, en 2014. Marc Dellea était le compagnon de Sylvia Boigelot, laquelle entretenait une relation extra-conjugale avec Christian Van Eyken, alors député au Parlement flamand.

Un policier de la "computer crime unit" de la Police Fédérale a analysé le disque dur et a conclu que celui-ci n'avait pu être détérioré que par un acte volontaire et non par une simple surchauffe. L'appareil n'a pu être endommagé que par une "source de chaleur intense de plus de 1.000°c" comme un chalumeau à souder, a déclaré le procureur.