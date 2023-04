Une peine de 4 ans de prison ferme requise pour viol et coups et blessures sur sa compagne

Le ministère public a sollicité, lundi après-midi devant le tribunal correctionnel de Charleroi, une peine de quatre ans de prison ferme contre un prévenu poursuivi pour viol et coups et blessures sur sa compagne de l'époque. Ce dernier admet "avoir asséné des gifles" à la victime, mais conteste l'agression sexuelle.

Le prévenu, et désormais ex-compagnon de la victime, est suspecté le 24 décembre dernier d'un viol et d'une scène de coups et blessures sur sa compagne. "Alors qu'ils regagnaient le domicile de la victime, le prévenu s'est montré insistant auprès d'elle (...). Mais la victime a refusé à plusieurs reprises." Sous la contrainte des coups, la jeune femme a été violée.

Le quadragénaire est en aveu de la scène de coups, admettant "des gifles", mais conteste le viol affirmant qu'il s'agissait d'une relation sexuelle consentie. "Mais c'est vrai qu'avant, elle avait dit non", a répondu le prévenu à une question du tribunal correctionnel. Présente, la victime a confirmé être "en bons termes" avec le prévenu et ne pas vouloir s'expliquer sur les faits. Une peine de quatre ans de prison ferme a été requise contre l'homme, déjà condamné pour des faits de violence conjugale.