Une peine de 6 ans de prison requise pour une scène de coups et blessures sur sa compagne

Le ministère public a requis vendredi matin devant la 11e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi une lourde peine de 6 ans de prison contre Sébastien C. Le prévenu, en état de récidive, est en aveu d'avoir asséné des coups et blessures volontaires à sa compagne de l'époque après une sortie en discothèque.

Pour le ministère public, une peine de six ans de prison ne serait pas une sanction judiciaire inadéquate pour le prévenu, en état de récidive et qui a obtenu en juin 2021 un sursis probatoire pour des faits similaires.

Le 2 avril 2022, après une sortie en discothèque, où le prévenu a consommé de l'alcool, la victime a souhaité un câlin. "Il a refusé et est entré dans une colère noire. Il a frappé le visage de la victime et mis cette dernière dehors de son domicile, à cinq heures du matin le visage ensanglanté et seule dans le froid", a précisé la partie civile.

Me Huwart, à la défense, a plaidé un nouveau sursis probatoire avec une peine maximale de prison de 5 ans. "Il n'a pas d'excuse. Il a été trop loin, malgré les rappels de son corps et de la Loi. Il a véritablement cassé la gueule de la victime et n'a pas pris la pleine mesure de la chance octroyée par le tribunal. Aujourd'hui c'est un homme métamorphosé qui ne boit plus. Il a entrepris des efforts sur lui-même et est prêt à les poursuivre", a souligné l'avocat du prévenu.

Le jugement est attendu pour le 12 janvier 2024.