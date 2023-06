Une peine de sept ans de prison ferme pour un homme poursuivi pour deux dossiers

Le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé mercredi une peine de 7 ans de prison ferme contre Mohamed A. et une peine de 6 ans de prison avec arrestation immédiate contre Amine B. Le premier prévenu était poursuivi pour deux dossiers concernant une tentative de meurtre et un séjour illégal, et la détention et la vente de cocaïne et une scène de coups et blessures sur le coprévenu, jugé par défaut et impliqué dans le premier dossier. Le ministère public avait requis des peines de 40 mois et de 6 ans de prison contre les deux prévenus.