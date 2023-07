Une peine de trois ans de prison requise pour menaces et harcèlement sur sa mère

Le ministère public a requis jeudi matin devant la chambre des vacations du tribunal correctionnel de Charleroi une peine de trois ans de prison contre un prévenu pour harcèlement et menaces à l'encontre de sa mère. L'homme, détenu à Jamioulx, ne conteste pas ces faits, ni les faits d'outrage à une policière et de dégradation du mobilier de jardin au domicile de sa mère.

Le prévenu, qui venait de sortir de prison, a menacé et harcelé sa mère entre le 24 février et le 21 mai. "Il y a eu 47 appels en absence le 20 mai et onze autres le lendemain. Sans oublier les nombreux messages menaçants", a indiqué le ministère public. Selon la substitute du procureur du Roi, l'homme considère sa mère comme "sa boniche": "Elle doit lui donner de l'argent, lui faire à manger et faire sa lessive. Elle a peur de son fils".

Le prévenu ne conteste pas avoir dégradé des bacs à fleurs et des statuettes dans le jardin de sa maman. "Qu'est-ce qui se serait passé si la victime avait été présente ?", a interrogé le parquet. L'homme a également outragé une policière lors de son audition. "J'ai honte de moi, je n'ai aucune excuse. J'ai déjà fait un gros travail sur moi-même avec un suivi psychologique en prison. Je pense que c'est la seule solution. J'ai également un souci d'impulsivité", a-t-il confié.