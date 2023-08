Une peine plus légère pour un homme qui a jeté de l'ammoniaque lors d'une dispute à Anvers

La cour d'appel d'Anvers a condamné lundi un homme âgé de 21 ans à cinq ans de prison pour avoir jeté de l'ammoniaque au visage d'un autre homme et lui avoir porté des coups violents lors d'une dispute. Le prévenu avait été condamné en mai dernier par le tribunal correctionnel d'Anvers à une peine de six ans de prison pour tentative de meurtre. La cour d'appel a finalement requalifié les faits en coups et blessures volontaires.