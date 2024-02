Une personne blessée après des coups de feu à Forest

"Le jeudi 15 février 2024, vers 19h30, une altercation a éclaté entre plusieurs personnes dans le parc Duden", a rapporté une porte-parole du parquet, Yasmina Vanoverschelde. "Au cours de cette altercation, une personne a été blessée par balle et a décidé de se rendre à l'hôpital pour y être soignée. La victime a déclaré avoir été surprise par une détonation et s'être rendu compte qu'elle était blessée à la main droite et à la fesse. Après avoir reçu les soins nécessaires, elle a pu quitter l'hôpital."

La police est descendue sur les lieux à la demande du parquet de Bruxelles pour ratisser la zone et analyser les images de vidéosurveillance.