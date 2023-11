Une personne est décédée dans un incendie à Aarschot

L'incendie a été signalé vers 7h du matin. Les riverains ont indiqué avoir entendu des explosions. À leur arrivée sur les lieux, les pompiers ont constaté qu'une caravane était en feu et ont immédiatement commencé à combattre l'incendie. L'occupant de la caravane n'a pas pu être sauvé, mais l'occupant d'une maison voisine a pu être évacué à temps. Les causes et circonstances exactes de l'incendie ne sont pas encore connues. Le parquet de Louvain a désigné un expert et le laboratoire de la police fédérale pour enquêter.