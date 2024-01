Une personne heurtée par un train entre Rochefort-Jemelle et Marloie

A l'heure actuelle, des navettes de bus sont assurées dans les deux sens entre Rochefort-Jemelle et Marloie, et entre Marbehan et Libramont, ainsi qu'entre Rochefort-Jemelle et Namur.

Les trains circulent entre Marloie et Bruxelles dans les deux sens, mais il est possible que certains retards soient occasionnés par ces perturbations en amont sur la ligne.