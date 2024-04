Une personne légèrement blessée à la suite d'un coup de feu tiré à Anderlecht

Une personne a été légèrement blessée à la suite d'un coup de feu tiré vendredi soir vers 19h aux abords de la place Lemmens, à Anderlecht, ont indiqué la zone de police Bruxelles-Midi et la commune d'Anderlecht. La victime aurait été touchée par des éclats et non par une balle, selon une source proche du dossier.