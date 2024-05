Une personne spécifique affectée à la gestion de la problématique de la drogue à Waremme

Dans le cadre de leur plan stratégique de sécurité et de prévention (PSSP), les autorités communales waremmiennes viennent d'engager une agente "chargée d'identifier les citoyens en situation de fragilité, de les accompagner dans leur parcours de prévention et de les sensibiliser aux dangers de la drogue".

La spécialiste doit assurer une présence dans les quartiers waremmiens. Sa mission consiste à développer des actions de sensibilisation et à tenir un point d'accueil, d'écoute et d'orientation ouvert aux consommateurs, aux services et habitants confrontés à la problématique des stupéfiants.