Une personne tente de s'immoler par le feu devant le tribunal chargé de juger Donald Trump

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on voit la victime, les deux mains derrière la tête, se transformer en torche vivante, vers laquelle se précipitent des policiers qui semblent impuissants. Après de longues secondes de combustion, son corps s'affaisse sur le sol. Un homme utilise alors un extincteur pour éteindre le brasier.

"Un homme s'est enflammé lui-même à l'extérieur du tribunal. Nous collectons des informations sur place", a déclaré un porte-parole de la police de New York.

Les faits se sont produits vers 13h30 (19h30 heure belge), face aux équipes de médias déployées dans la rue pour couvrir le procès.

Trente minutes plus tard, une forte odeur d'hydrocarbures flottait toujours à cet endroit, selon une journaliste de l'AFP sur place.

Jeudi et vendredi, 12 jurés effectifs et six suppléants ont été choisis par le tribunal de Manhattan pour juger l'ancien président américain. Le républicain est poursuivi pour des paiements dissimulés effectués afin d'acheter le silence d'une ancienne star de films X, Stormy Daniels, à quelques jours du scrutin de 2016 qu'il avait remporté sur le fil face à la candidate démocrate Hillary Clinton.