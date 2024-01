Une première reconnaissance préalable de culpabilité dans un dossier lié aux stupéfiants-2

Le ministère public du tribunal correctionnel d'Anvers a conclu avec un prévenu une reconnaissance préalable de culpabilité, une première dans une affaire liée au trafic de stupéfiants. Le tribunal a confirmé vendredi cet accord et a condamné le prévenu à cinq ans de prison, dont deux avec sursis, et à une amende de 24.000 euros.

La procédure de reconnaissance préalable de culpabilité (aussi appelée "guilty plea"), entrée en vigueur en 2016, permet à un prévenu d'obtenir une peine inférieure en échange d'une reconnaissance de culpabilité par ce dernier. L'objectif de cette procédure est d'alléger la charge de travail des tribunaux et de réduire la durée des procédures.

En outre, "il n'y a pas de possibilité d'appel et il y a des garanties sur l'exécution de la peine", souligne Kristof Aerts, porte-parole du parquet anversois. "Les victimes, en tant que parties civiles, ont également l'avantage de pouvoir fonder leur demande d'indemnisation sur la reconnaissance pénale de la culpabilité du prévenu. Cette procédure permet donc de gagner en temps, en coût et donc en efficacité sur plusieurs plans."

La reconnaissance préalable de culpabilité ne peut toutefois pas être appliquée lorsque le ministère public a requis des peines de prison de plus de cinq ans. Elle est également exclue en cas de meurtre et de délits à caractère sexuel. De plus, le parquet d'Anvers a décidé de ne pas appliquer la procédure pour les infractions impliquant "une atteinte grave et délibérée à l'intégrité physique".