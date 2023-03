Une prévenue condamnée à rembourser 33.500 d'allocations de chômage indûment perçues

La prévenue, absente à l'audience de février, évoquait dans ses déclarations des "vacances à long terme" à Ténérife. Elle a rencontré un homme et a fait sa vie sur cette île, mais a "oublié" de le signaler en Belgique et a perçu de manière frauduleuse 33.500 euros d'allocations de chômage sur une période de 5 ans. Somme qu'elle devra rembourser à l'Onem. "Un plan de paiement a été négocié, elle a prévu de verser 100 euros par mois et elle en est au troisième mois", précisait le conseil de la prévenue à l'audience.

Pour l'auditorat du travail, il est clair que la prévenue a quitté la Belgique, depuis au moins 2017. "Elle n'a plus de véhicule répertorié en Belgique depuis 2012. La majorité de ses dépenses se fait à Ténérife. Elle ne revient que rarement en Belgique, pour rendre visite à ses parents à Profondeville ou, dit-elle, se présenter à des entretiens d'embauche."