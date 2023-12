Une quantité de plus de 500 grammes de drogue saisie par la zone de police Bruxelles-Nord

La zone de police Bruxelles-Nord a procédé, lundi, à l'arrestation en flagrant délit de deux individus pour vente de stupéfiants, a-t-elle communiqué vendredi. Une quantité de plus de 500 grammes de stupéfiants et une somme d'un peu moins de 5.000 euros ont été saisies, et deux suspects ont été mis à disposition du parquet de Bruxelles.