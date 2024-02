Une quinquagénaire violemment tuée à Oudsbergen

Une femme de 54 ans a été violemment tuée à Oudsbergen, ont confirmé vendredi la police et le parquet du Limbourg. Le corps sans vie a été retrouvé jeudi vers 14h15 dans une habitation de la commune néerlandophone.

La zone de police Carma (Genk, Zutendaal, As, Opglabbeek, Houthalen-Helchteren, Bocholt, Brée, Kinrooi et Meeuwen-Gruitrode) s'est immédiatement rendue sur les lieux. Le laboratoire et la police scientifique ont été désignés pour accomplir les actes utiles à l'enquête.

Le parquet du Limbourg a en outre ordonné la désignation d'un juge d'instruction pour assassinat. La police locale et la police judiciaire fédérale du Limbourg mènent l'enquête.