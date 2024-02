Une rixe impliquant une dizaine de jeunes à la gare de Courtrai mardi

Une importante rixe a éclaté mardi soir à la gare de Courtrai entre une dizaine de jeunes, parmi lesquels huit ont pu être identifiés par la police locale. Des images de l'échauffourée circulent sur les réseaux sociaux et montrent une dizaine de personnes à l'entrée de la gare. Un groupe de trois jeunes d'un côté et un autre, plus important, de l'autre.