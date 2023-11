Une sacrée prise: la police de Flandre orientale perquisitionne et saisit 48 lingots d'or d'une valeur de... 740.000 euros

La police judiciaire fédérale (PJF) de Flandre orientale a procédé à six perquisitions en Flandre orientale et dans le Hainaut et saisi 48 lingots d'or d'une valeur d'environ 740.000 euros dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale visant un homme de 79 ans radié en Belgique depuis quatre décennies. Le principal suspect a également été interpellé.

L'enquête concerne un septuagénaire, administrateur de plusieurs sociétés dans le secteur de l'ameublement, et radié en Belgique depuis 40 ans. Cet homme vivant à Dubaï est soupçonné de fraude fiscale. Celui-ci aurait utilisé ses sociétés pour éluder l'impôt grâce à des fausses factures. Il se serait également livré à du blanchiment d'argent. Le préjudice subi par l'État belge se compterait en millions d'euros, selon la police.