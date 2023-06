Une scène de torture reconstituée par la police dans le quartier des Marolles à Bruxelles

Yacine M. avait été engagé pour surveiller un stock de drogue. Lorsque les stupéfiants ont disparu, le jeune homme aurait été tenu pour responsable. Il aurait alors été enlevé et battu à l'aide d'un fer à repasser, dans un immeuble de la rue des Visitandines. Lorsque le jeune homme a perdu connaissance, les auteurs l'ont abandonné dans la rue. C'est là qu'il a été retrouvé avant d'être transféré à l'hôpital, où il est décédé des suites de ses blessures.

Dans les semaines et les mois qui ont suivi ces évènements, la police a pu identifier et interpeller six suspects, qui ont ensuite été placés sous mandat d'arrêt et inculpés pour des actes de torture ayant entrainé la mort. Selon le parquet de Bruxelles, trois prévenus se trouvent toujours en détention préventive, dont deux mineurs.