"Une victoire historique et de lourdes conséquences pour le Vlaams Belang"

Une dizaine d'organisations de la société civile, dont Kif Kif et çavaria, ont réagi avec satisfaction au jugement rendu mardi dans l'affaire Schild & Vrienden. Pour Nina Henkens, coordinatrice de la plateforme antiraciste Kif Kif vzw, "il s'agit d'une victoire historique qui aura des conséquences majeures pour le Vlaams Belang et les prochaines élections".

Six autres personnes étaient également poursuivies. Cinq écopent d'amendes et de peines de 6 à 8 mois avec sursis. Le dernier prévenu bénéficie de la suspension du prononcé sous conditions.

Dries Van Langenhove a été condamné mardi à un an de prison ferme pour infraction à la loi sur le racisme et le négationnisme par le tribunal correctionnel de Gand, dans le cadre de cette affaire. L'ex-député du parti d'extrême droite Vlaams Belang a également été condamné à 10 mois de détention avec sursis pour violation de la loi sur la détention d'armes, à une interdiction d'exercer ses droits civils pendant 10 ans et à une amende.

"Cette décision est historique et constitue une victoire pour notre démocratie et l'État de droit", poursuit Nina Henkens. "Il montre que la voie n'est pas laissée libre à la haine orchestrée et au ciblage de groupes minoritaires, même en ligne et dans des groupes de discussion fermés.

Nina Henkens souligne en outre les conséquences de cette condamnation pour le Vlaams Belang. "Le VB monte dans les sondages et crie de plus en plus fort qu'il devrait rejoindre le gouvernement après les élections, mais cette condamnation rappelle à tous les partis que le VB n'a pas sa place dans un gouvernement démocratique. Son attitude s'inscrit dans un contre-mouvement actif dans le monde entier".