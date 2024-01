Une vingtaine de prévenus comparaissent pour toute une série de mariages blancs

Vingt-deux prévenus doivent répondre de mariages blancs, trafic d'êtres humains, et usage de faux papiers devant le tribunal correctionnel de Bruges. L'organisation criminelle aurait organisé toute une série de mariages blancs entre des Portugaises et des Pakistanais afin de faire venir ceux-ci en Belgique. Le ministère public requiert la confiscation de près d'un million d'euros et de trois immeubles à Anderlecht.