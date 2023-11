Une vingtaine d'interpellations dans un dossier de fraude

La section "EcoFin" de la Police Judiciaire Fédérale (PJF) a conduit 46 perquisitions en région bruxelloise, dans le Brabant flamand, en Flandre orientale et en région liégeoise mardi matin, indique en soirée un communiqué de l'Auditorat du travail de Bruxelles.

A la suite de cette opération, 21 personnes ont été privées de liberté et entendues. Environ 70.000 euros d'argent liquide et une dizaine de voitures de luxe ont été saisis, précise encore le communiqué. En outre des biens immobiliers ont été saisis en Belgique et 127 comptes bancaires ont été bloqués.

Afin d'obtenir un permis de séjour provisoire de trois mois ou plus, des groupes de personnes se disant souvent d'origine roumaine ou moldave s'inscrivaient sur les registres de population dans diverses administrations communales de Belgique. Au cours de ce processus, plusieurs faux documents auraient été produits, tels que de faux papiers d'identité roumains, de faux contrats de bail et de faux contrats de travail, détaille l'Auditorat. Il existe par ailleurs des indices de corruption publique et privée.