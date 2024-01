Les pompiers de la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau sont intervenus ce samedi peu après 22h00, rue de la Sauvenière à Spa, a indiqué la zone. Une voiture a fait une sortie de route et a terminé sa course dans un fossé rempli d'eau. Les pompiers sont intervenus pour désincarcérer une victime qui n'était pas parvenue à s'extraire du véhicule. Elle a été admise à l'hôpital. Son état de santé n'est pas connu.