Une voiture percutée par un camion à Ramillies: l'automobiliste est gravement blessé

Un automobiliste a été grièvement blessé, mercredi en fin d'après-midi, lors d'une collision impliquant un camion à Ramillies, a-t-on appris ce jeudi auprès du parquet du Brabant wallon.

Une Alfa Romeo a été percutée par un poids lourd Scania au carrefour des rues aux Renards et du Village, dans les campagnes de Ramillies. Le conducteur de la voiture, un Ramillois né en 1966, a été blessé et transporté à l'hôpital où son pronostic vital semblait engagé au moment de son admission au service des urgences. Ses jours n'étaient cependant plus considérés comme étant en danger ce jeudi matin.