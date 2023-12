Une voiture probablement volée provoque plusieurs accidents à Anvers

Une voiture recherchée internationalement et immatriculée en Allemagne a provoqué samedi plusieurs accidents dans le centre d'Anvers, alors que son conducteur cherchait à fuir un contrôle de police. Le véhicule était probablement volé. La police a réussi à interpeller deux des quatre occupants lorsque la voiture a dû s'arrêter, étant trop endommagée.

La police anversoise avait repéré le véhicule samedi après-midi et a voulu le contrôler. Le conducteur s'est enfui et a provoqué plusieurs accidents, endommageant notamment une voiture garée. Un feu rouge et la façade d'une maison ont également subi des dégâts.

La voiture s'est finalement arrêtée, trop endommagée pour poursuivre sa course. Lorsque la police est arrivée, les occupants avaient pris la fuite. Elle a réussi à en rattraper deux, dont le conducteur présumé. Celui-ci n'avait pas de permis de conduire et a été testé positif au cannabis.