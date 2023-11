Unia déposera plainte auprès de la police

Des étoiles de David, symbole du judaïsme, ont été arrachées sur au moins 85 tombes situées dans le carré israélite du cimetière de Marcinelle, avait indiqué jeudi après-midi le bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette. Selon ce dernier, le lieu choisi et les tombes visées laissent peu de doute sur la nature antisémite des dégradations. La Ville a également déposé plainte et une enquête est en cours.

"Nous avons reçu un signalement et ouvert un dossier, vu la gravité des faits", explique Mme Salmon. L'ancien Centre interfédéral pour l'égalité des chances déposera plainte auprès de la police.

Depuis l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël le 7 octobre dernier et l'embrasement du conflit israélo-palestinien, Unia constate une recrudescence des actes et discours de haine, spécialement de nature antisémite. "En un mois, plus de 50 signalements ont été enregistrés, parmi lesquels 43 évoquent l'ascendance juive", précise encore sa porte-parole. A titre de comparaison, en 2022, Unia a reçu quatre à cinq signalements pour antisémitisme par mois.