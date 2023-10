Au moins dix personnes sont mortes dans plusieurs fusillades survenues dans l'Etat du Maine, dans le nord-est des Etats-Unis, le tireur étant toujours en fuite, selon plusieurs médias américains et autorités locales.

"Il y a un tireur dans la ville de Lewiston", a indiqué la police du Maine sur Facebook. Des fusillades ont fait au moins dix morts et entre 50 et 60 blessés dans trois lieux différents selon les chaînes américaines CNN et ABC.