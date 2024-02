USA: Fusillade dans une station de métro du Bronx à New Yorkl, un mort

Au moins six personnes ont été victimes d'une fusillade dans une station de métro à New York, dans le quartier du Bronx, lundi. Au moins une personne a été tuée, selon la police.

Quatre femmes et deux hommes ont été victimes de la fusillade et ont été transportées à l'hôpital. Une victime était grièvement blessée et est décédée à l'hôpital.

La fusillade a éclaté sur une plateforme de la station de métro en fin d'après-midi et le tireur a pris la fuite, selon CNN.