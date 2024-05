USA: le capitaine d'un bateau dont l'incendie a fait 34 morts écope de 4 ans de prison

La cause exacte de l'incendie n'a pas pu être déterminée. Le Conception avait jeté l'ancre au large de l'île de Santa Cruz, non loin de son port d'attache de Santa Barbara.

Jerry Boylan a été déclaré coupable de négligence criminelle. On lui reproche entre autres de ne pas avoir respecté son obligation d'organiser des rondes de nuit. Il n'avait pas non plus tenté de s'attaquer aux flammes ou de secourir les passagers, emprisonnés par le feu.

Des membres des familles des victimes, présentes au tribunal pour témoigner de leur chagrin, ont exprimé auprès de la presse locale leur déception quant à la légèreté de la sentence.