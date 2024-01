Venezuela: 33 militaires arrêtés et dégradés dans le cadre des "conspirations"

Trente-trois militaires vénézuéliens ont été arrêtés, dégradés et expulsés des forces armées pour leurs liens présumés avec les "conspirations" d'assassinat contre le président Nicolas Maduro dénoncées par les autorités cette semaine, selon un communiqué du ministère de la Défense.

Un major général, deux colonels, six lieutenants-colonels, neuf majors, deux capitaines, six premiers lieutenants et sept sergents sont nommément identifiés dans un communiqué.

Ils seraient "impliqués dans des conspirations à travers la planification d'actions criminelles et terroristes visant à attaquer le système de gouvernement légitimement constitué, les autorités et les institutions de l'Etat et le peuple vénézuélien, envisageant même l'assassinat du chef de l'Etat", a affirmé le ministre de la Défense, Vladimir Padrino.